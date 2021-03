Forza Italia: "Si aderisca al bando per asili nido e scuole dell'infanzia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie



I consiglieri forzisti invitano l’amministrazione comunale, presieduta dal sindaco Miccichè, ad aderire al bando sfruttando l’occasione. Ed affermano: “C’è tempo fino al 21 maggio per presentare le richieste di contributo per progetti di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione. Più in particolare sono a disposizione, in ambito nazionale, 700 milioni di euro per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia”