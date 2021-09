Nuove adesioni a Forza Italia: c'è il "sì" di Nunzio Circo di Casteltermini

Altre adesioni a Forza Italia agrigentina. Si tratta soprattutto di giovani sempre più motivati a concorrere concretamente a sostegno dei progetti di sviluppo del territorio. A Forza Italia ha aderito Nunzio Circo, 21 anni, di Casteltermini, già candidato al consiglio comunale con la lista “Uniti per Casteltermini – Nicastro sindaco”, vice presidente dell’associazione Vespa Club, e da sempre animatore di diverse iniziative sociali e ricreative a Casteltermini. Circo si affianca pertanto all’assessore ai Lavori pubblici e consigliere comunale, Fabio Catalano, coordinatore di Forza Italia a Casteltermini.

A seguito dell’adesione di Nunzio Circo, intervengono il vice coordinatore regionale di Forza Italia, Riccardo Gallo, il commissario provinciale di Forza Italia di Agrigento, Margherita La Rocca Ruvolo, e l’assessore regionale, Marco Zambuto, che affermano: “L’adesione del giovane amico Nunzio Circo rappresenta per Forza Italia un valore aggiunto di entusiasmo e di voglia di fare, che sono da sempre tratti caratteristici dei più giovani, e di cui la politica ha bisogno. E ciò testimonia che è anche, e soprattutto, sui giovani che intendiamo puntare per ampliare non solo il radicamento territoriale di Forza Italia ma anche le capacità di proposte politiche e amministrative a vantaggio delle realtà locali”.