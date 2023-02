Approvato fondo di progettazione in Finanziaria, Cambiano (5 Stelle): "Boccata d'ossigeno per i Comuni"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Ha trovato approvazione in finanziaria l'istituzione del fondo di progettazione con una dotazione economica di 200 milioni di euro. Si tratta di una misura di particolare importanza e in grado di incidere in maniera positiva e concreta nel definitivo superamento dello stato di impasse in cui spesso versano gli Enti Locali, e in specie i Comuni, che scontano quasi trasversalmente la difficoltà di reperire somme utili alla realizzazione di progetti preliminari ed esecutivi.

Un circolo vizioso che negli anni passati ha determinato l'incapacità di intercettare finanziamenti utili a realizzare opere pubbliche e che potrà - si spera - trovare oggi più agile definizione.

Dei 200 milioni previsti in finanziaria, ai Comuni spetteranno 120 milioni, una boccata d'ossigeno per le casse comunali che potranno finalmente accedere ad un parco progetti realmente cantierabili.