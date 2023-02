Finanziaria, Savarino: "Sì al fondo per la prima casa contro la desertificazione dei piccoli centri urbani"

"Approvato l'emendamento, di cui sono prima firmataria, per l’istituzione di un fondo da 10 milioni che destina un contributo da 40 mila euro a fondo perduto alle coppie che ristrutturano la loro prima casa". Lo ha reso noto il deputato Giusi Savarino di Fratelli d'Italia.

"Si dà priorità a chi ha residenza o sposta la residenza nei Comuni sotto i 10.000 abitanti o nelle aree interne o montane. Una mia antica battaglia che oggi trova compimento e che mi rende particolarmente orgogliosa - ha spiegato il deputato regionale - . Per i nostri piccoli centri urbani immaginiamo un futuro in cui giovani coppie scelgono di costruire, e riescono, sfuggendo magari a un trasferimento forzato nei grandi agglomerati e restituendo nuova vitalità ai piccoli centri. Immaginiamo anche l’enorme beneficio derivante dal recupero dell’edilizia esistente, in ottica di rigenerazione urbana. In un solo colpo avremo evitato di lasciare edifici abbandonati e di desertificare il capitale umano delle nostre comunità" - ha concluso Savarino che ha ringraziato i deputati del gruppo Fratelli d'Italia e il Governo Schifani - .