Rosalba Cimino: “Aperto il bando per la valorizzazione dei carnevali storici”

“È aperto il bando per la valorizzazione dei carnevali storici”. La deputata del Movimento 5 Stelle, Rosalba Cimino, componente della commissione Cultura, annuncia il fondo che prevede contributi fino a 100 mila euro per progetti di valorizzazione dei carnevali storici, previsto dal ministero della Cultura. “È un passo importante affinché si possano portare avanti tradizione centenarie che negli ultimi anni sono state stoppate dalla pandemia come i carnevali di Sciacca o Acireale, in Sicilia”. Al contributo sono ammessi i Comuni, le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro costituite e operanti da almeno cinque anni nella cui composizione societaria siano presenti enti locali aventi come fine statutario l’organizzazione e la promozione di carnevali storici, e che attestino almeno venticinque edizioni documentabili.

Le domande devono essere presentate entro le ore 16 del 28 aprile 2022 attraverso la piattaforma online della Direzione generale Spettacolo accessibile dal sito internet del Ministero della cultura.