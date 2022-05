“Finanziaria”, 1 milione e mezzo di euro per Agrigento: l’intervento di Forza Italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Nell’ambito della Finanziaria appena approvata dall’Assemblea Regionale, un emendamento destina 1.500.000 euro a favore della città di Agrigento e, in particolare, al centro storico per lavori di manutenzione e per il decoro urbano. Già lo scorso dicembre, con decreto dell’assessore regionale agli Enti Locali, Marco Zambuto, sono stati stanziati 2 milioni di euro per riqualificare alcune zone del centro storico di Agrigento, quanto meno quelle che necessitano di interventi più urgenti.

Apprezzamento esprimono il vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, il commissario provinciale di Forza Italia di Agrigento, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, e i consiglieri comunali di Agrigento Simone Gramaglia, Giovanni Civiltà e Carmelo Cantone, che affermano: “I cospicui finanziamenti a favore della città di Agrigento e del centro storico in particolare sono ulteriore testimonianza dell’attenzione che Forza Italia e il governo regionale, tramite l’assessore Marco Zambuto, riserva alla città dei Templi. Adesso dovrà seguire la redazione e la scelta dei progetti a disposizione, individuando eventualmente delle priorità di intervento rispetto ad altre. Sottolineiamo l’impegno di Forza Italia al Comune di Agrigento, dove il partito non ha mai assunto una posizione politica e amministrativa accondiscendente a prescindere verso l’Amministrazione in carica, bensì un ruolo critico, costruttivo e di stimolo, nell’interesse della città e dei cittadini".