Fondazione "Pirandello", non si placano le polemiche: Forza Italia all'attacco del cda

Non si placano le polemiche intorno alla nuova composizione del cda della fondazione "Pirandello". Ad andare all'attacco sono il consigliere comunale di Forza Italia di Simone Gramaglia e il presidente del Consiglio comunale Giovanni Civiltà, mentre non prende parola in questa fase Carmelo Cantone, che pure era in prima fila per l'aggiornamento dello statuto e veniva persino indicato dai rumors come aspirante presidente dell'istituzione culturale.

"Miccichè finalmente, dopo quasi un mese dall'approvazione del nuovo statuto (votato solo da una residua maggioranza) - dicono Civiltà e Cantone -, è riuscito a nominare il nuovo consiglio di amministrazione e, per meglio distribuire poltrone, il numero dei componenti è stato aumentato addirittura da 3 a 5 membri. Più posti per tutti. La regola questa volta è l’obbedienza al capo e non il merito, la capacità o le esperienze in campo culturale, ma la fedeltà comprovata. Sono stati nominati amici e parenti di cui non si conoscono impegni culturali. Apprendiamo con meraviglia dalla stampa che il già consigliere comunale, l'avvocato Patti, ricoprirà il ruolo di presidente della fondazione 'Pirandello', quella che dallo stesso Patti era biasimata e definita: ‘Un carrozzone, generatore di evitabilissime prebende e trainato da un nugolo di cavalieri senza cavallo’. Auguriamo buon lavoro alla nuova governance del teatro Pirandello a persone di indubbio prestigio e professionalità anche se ci aspettavamo la messa in campo di personalità del mondo della cultura o, quantomeno, di provata competenza tecnica e amministrativa".