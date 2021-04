Fondazione Pirandello, Mani Libere: "Perché il sindaco non si insedia?"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Da sempre siamo stati sostenitori della Fondazione, anzi ne abbiamo più volte parlato con gli addetti ai lavori prospettando un rilancio della stessa che potrebbe fungere da traino per tutto il mondo dello spettacolo e non solo.

Nel 2017 Abbiamo parlato della “Fondazione Teatro Pirandello”, portando a conoscenza di TUTTI della illegittimità della nomina di chi la Presiede, degli incarichi PREVISTI e soprattutto di quelli NON PREVISTI dallo statuto e delle modalità con le quali vengono assegnate le consulenze.

Oggi torniamo ad aprire una finestra su quella che continua ad apparire una gestione poco chiara delle casse della Fondazione(è a conoscenza di tutti, ciò che accadde in commissione bilancio con l’allora Presidente Vullo), e della stessa Fondazione.

Il Bilancio della Fondazione, in quanto bilancio di un “Ente Pubblico” OBBLIGATO a rispettare le Leggi vigenti sulla trasparenza, quale trasparenza mostra?

Un Presidente che, di fatto, nel rispetto dello statuto non è Presidente, come ha potuto firmare ed a quale titolo il bilancio consuntivo ed altri atti inerenti la fondazione?

Abbiamo aspettato pazientemente che la nuova amministrazione prendesse le redini in mano, ma ad oggi, il silenzio fa più rumore di una bomba atomica……….Sindaco, Lei sa di essere per statuto il PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE E CHE NON ESISTE NELLO STATUTO LA FIGURA DEL PRESIDENTE PRO-TEMPORE”(non risulta pubblicato nessun verbale in tal senso eppure sono passati 5 mesi)???

Magari adesso ci risponderanno da Palazzo Dei Giganti “che ci stanno lavorando” e noi saremo ben lieti di aver dato notizie alla città, quella città che ha chiesto ad alta voce il ripristino della Legalità e la trasparenza CHE ad oggi SONO solo un miraggio...