Flash mob degli operatori dello spettacolo, la solidarietà di Forza Italia

Il Presidente della V Commissione Consiliare (Turismo, Cultura & Spettacolo) Carmelo Cantone, insieme ai Colleghi Simone Gramaglia, Giovanni Civiltà e all’Assessore Antonino Costanza Scinta, esprimono solidarietà agli Operatori dello Spettacolo, della Cultura e del Turismo di Agrigento, riuniti in una pacifica manifestazione di protesta il 1 maggio davanti al Tempio di Ercole , intitolata “chi fermerà la musica”.

Cantone presente al flash mob, dichiara :“esprimiamo tutta la nostra vicinanza a questo comparto giustamente indignato, perché duramente colpito da decisioni prese dal Governo nazionale; decisioni che penalizzano ulteriormente i loro settori, già gravemente in crisi a causa del COVID”

“Come si può accettare una chiusura dei locali o degli spettacoli alle ore 22 in estate ? – continua Cantone – Cosi restiamo automaticamente tagliati fuori da qualsiasi programma turisticodella gente comune, che ovviamente sta già prenotando in altre destinazioni come la Grecia per esempio”.

“Con i nostri Deputati, gli On. Riccardo Galloe Margherita La Rocca Ruvolo – conclude Cantone - ci adopereremo da subito per sensibilizzare il Governo Nazionale sulla gravissima condizione in cui versano le filiere dello spettacolo e del turismo”.