Le risorse destinate, 21 mila euro per ciascun comune, si inquadrano nell’ambito della ripartizione del Fondo per la sicurezza urbana effettuata con decreto del ministero dell’Interno, adottato di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze.

Sono stati sottoscritti oggi in prefettura ad Agrigento, i protocolli d'intesa con i comuni di Menfi, Porto Empedocle e Siculiana, enti quest'ultimi che sono beneficiari dei finanziamenti del progetto "Spiagge Sicure".

In Prefettura si sottoscrive l'intesa “Spiagge sicure”: 63 mila euro in arrivo per tre Comuni