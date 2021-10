Scuole sicure, dal Viminale 15 mila euro per Palma di Montechiaro contro lo spaccio di droga

“Tutelare i ragazzi che sono più soggetti agli attacchi della criminalità organizzata per farne nuovi consumatori di stupefacenti. Grazie a questi interventi, installeremo delle telecamere in luoghi sensibili per creare una bolla di legalità attorno alle scuole”.

Così, ai microfoni di AgrigentoNotizie, ha parlato Stefano Castellino, sindaco di Palma di Montechiaro, in occasione della sottoscrizione in prefettura del protocollo sull'erogazione di un contributo di circa 15 mila euro previsti nell'ambito del progetto ministeriale “scuole sicure”. Fondi che, come già annunciato nei giorni scorsi dalla prefettura, nella città del Gattopardo serviranno per monitorare aree urbane frequentate dai giovani.