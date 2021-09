Opere infrastrutturali, Pullara: “Dalla Regione arrivano finanziamenti per molti Comuni della provincia”

Pioggia di euro dalla Regione per finanziare diverse infrastrutture in provincia.

Lo ha fatto sapere il presidente della Commissione speciale all’Ars Carmelo Pullara.

“La Regione Siciliana - ha detto - ha recepito le nostre sollecitazioni. La Giunta ha deliberato infatti significativi interventi da finanziare con risorse del Fondo sviluppo e coesione nel territorio agrigentino”.

Alcuni interventi riguarderanno la tutela e la valorizzazione dell'area portuale del litorale di Palma di Montechiaro.

A Sambuca è invece prevista la realizzazione di un’area attrezzata e di un parco per con attività sportive interconnesso con la “Greenway Terre Sicane”. Ed ancora aree di sosta attrezzate per i fruitori della pista ciclabile, un orto urbano, floricoltura urbana, vigneto didattico e bosco urbano.

In cantiere anche la realizzazione del nuovo Centro comunale di Lampedusa in contrada Imbriacola, la manutenzione straordinaria e l’adeguamento del palazzetto dello sport “Giglia” di Favara.

A Grotte è previsto il recupero funzionale degli impianti sportivi comunali e aree adiacenti.

A Joppolo Giancaxio sarà realizzato un campo sportivo polivalente nell'area annessa al campo di calcio in via Curiale.

A Ribera è prevista la ristrutturazione del campo di calcio “Nino Novara”.

Ed ancora a Sambuca di Sicilia i lavori di manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport “Leonardo Mollica".

A Camastra la realizzazione del manto in erba sintetica, i servizi igienici e la tribuna dello stadio.

Per Licata, inoltre, sono stati stanziati 6,5 milioni di euro per la regimentazione della acque nella zona di Montachello, 9,9 milioni per l’intervento di mitigazione del rischio frane e ripristino viabilità nelle località Colonne, Nicolizia, Poliscia, Pisciotto, Carrubbella e Torre di Gaffe, 10 milioni per il ripristino delle caditoie, 800 mila euro per la risagomatura e disostruzione dei canali in contrada Mollarella, 800 mila euro per il rifacimento del pavimento stradale nel centro abitato ed infine, sempre a Licata, 2 milioni di euro per la regimentazione delle acque superficiali in area Piano Cannelle, zona via Palma.

Inoltre ancora stanziamenti per la costruzione di una nuova stazione dei Carabinieri a Santa Elisabetta, per l’efficientamento energetico del Palazzo di città del comune di Burgio, per il completamento della caserma dei carabinieri nel Comune di Raffadali, per la ristrutturazione di impianti sportivi nel comune di Casteltermini ed, infine, 1 milione di euro per per la ricerca archeologica e la fruizione del teatro di Akragas nella Valle dei Templi di Agrigento.

“La Giunta regionale - ha aggiunto Pullara - ha accolto i miei numerosi appelli, ribaditi in questi 4 anni di mandato, e le istanze che provenivano dai territori: piazze, strade, scuole, parcheggi, messa in sicurezza di zone a rischio”.