Finanziamenti regionali per la manutenzione degli edifici, Pullara: “Alla cacioteca di Ragusa gli stessi fondi destinati a Ravanusa”

“Il Governo Regionale ha annunciato interventi sul territorio per quasi 10 milioni di euro per opere di manutenzione e riqualificazione di edifici più o meno storici. Tra gli interventi previsti lo stanziamento di 800 mila euro per il rilancio della cacioteca regionale di Ragusa. Mentre recentemente la Regione ha destinato, dopo la discutibilissima raccolta fondi, poco più della stessa cifra per la tragedia di Ravanusa”.

È il commento del deputato regionale della Lega e Presidente della Commissione speciale all'Ars Carmelo Pullara.

“Con tutto il rispetto per la cacioteca che magari porterà indotto economico a Ragusa o solo un cadeau in campagna elettorale - sottolinea Pullara - ma si può pensare di destinare praticamente la stessa somma alla cacioteca e a Ravanusa di cui ha parlato persino il presidente Mattarella e addirittura il Papa?

Ecco perché scrivo che Musumeci e il suo governo sono distaccati dall'assemblea regionale come dai siciliani.

Come fa un deputato o un rappresentante del territorio -continua Pullara - a tacere di fronte a tutto questo? Io mi dissocio e non sono l'unico. Altro che sondaggi a favore”.