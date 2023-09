Elly Schlein chiude la festa del Pd in città: "La Palermo -Agrigento è inadeguata"

"Sono atterrata a Palermo e ho percorso la strada Palermo-Agrigento, è del tutto inadeguata alle esigenze dei cittadini". Lo ha detto la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, intervenendo alla chiusura della festa dell'unità regionale alla villa Bonfiglio.

La leader dei Dem ha affrontato vari temi annunciando le prossime mosse del partito.

"Sanità pubblica in affanno, no a privatizzazione strisciante"

"Al primo posto delle priorità del Partito Democratico c'è la sanità pubblica che ha bisogno di maggiori risorse perché è in estremo affanno".

Schlein aggiunge: "Si stanno già tagliando servizi ai cittadini, ci sono reparti a cui manca il personale, chiediamo di togliere il tetto alle assunzioni per potere dare respiro a quegli operatori che non ce la fanno più con questi carichi di lavoro. Vogliamo investire maggiori risorse, non si può scivolare verso una privatizzazione strisciante. E' lì - prosegue la segretaria del Partito Democratico - che si va a finire quando non ci si cura che le liste di attesa si stanno allungando a dismisura. Non è accettabile in un Paese civile rinunciare a curarsi dopo che le liste di attesa sono di due o tre anni".

"Difendere potere acquisto famiglie"

"Uno dei punti decisivi della prossima manovra per il Partito Democratico sarà la difesa del potere di acquisto delle famiglie".

"Le famiglie - aggiunge - sono messe a dura prova dal caro energia e dall'inflazione. Le matite costano il 40 per cento in più e i quaderni il 70 per cento in più. Questo pesa tantissimo nell'economia delle famiglie".

Salario minimo: Schlein, sotto i 9 euro è sfruttamento

"Sotto i 9 euro non si può chiamare lavoro perché è sfruttamento, quella per il salario minimo è una battaglia imprescindibile del Pd".

Schlein aggiunge: "Stiamo discutendo pure su come potenziare i servizi negli enti locali perché il governo Meloni nella scorsa manovra non ha messo nemmeno un euro". La segretaria del Pd ha parlato anche del tema dei trasporti. "Sono venuta a Palermo e ho visto la Palermo-Agrigento, la situazione delle infrastrutture non è adeguata ai bisogni delle persone".