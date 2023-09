Pd e festa dell'Unità: 4 giorni di incontri e confronti, arrivano anche Bonaccini e Schlein

Per la prima volta nella storia della sinistra, la festa dell'Unità del partito siciliano si terrà Agrigento. La federazione ospiterà 4 giorni di incontri-confronti sulle più impellenti emergenze regionali e nazionali, ma anche di visioni per il rilancio e riscatto della nostra terra. La festa si aprirà a Lampedusa mercoledì, per poi spostarsi a villa Bonfiglio ad Agrigento il 28, 29 e 30 settembre.

In queste 4 intense giornate, dirigenti, amministratori, leader regionali e nazionali si alterneranno, in un serrato confronto, aperto al contributo delle parti sociali e delle migliori espressioni della società civile, nell’ambito di un intenso programma di lavori, che verrà chiuso il 29 settembre dal presidente nazionale Stefano Bonaccini e il 30 settembre con il comizio di chiusura della segretaria nazionale, Elly Schlein.

La festa sarà allietata - hanno reso noto dalla federazione - dalla presenza di street food e da spettacoli musicali aperti al pubblico: il 29 settembre si esibiranno i “The Brothers”, mentre il 30 sarà la volta della band dei “Destinazione sud”.