La festa della Madonna “snaturata” dalle nuove prescrizioni e le proteste dei fedeli: il sindaco azzera la Giunta

Con apposito decreto il sindaco di Racalmuto, Vincenzo Maniglia, ha azzerato la Giunta e le nomine degli esperti.

“Le recenti note vicende sorte qualche giorno prima della celebrazione della festa della Maria Santissima del Monte - ha detto Maniglia - hanno fatto emergere una condanna corale di quanto accaduto.

Preoccupanti sono state le azioni intraprese da associazioni e cittadini, ingannati sul ruolo e sulle competenze del sindaco, per disattendere le prescrizioni e le limitazioni imposte dalla Questura su alcuni dei caratteristici e identitari eventi della festa, fra tutti la simbolica presa della bandiera sul cero del borgesi.

Per questi motivi e senza esprimere giudizi di merito sull'attività degli assessori e degli esperti, è necessaria un'azione chiarificatrice tra i vari componenti politici del gruppo di maggioranza ed una pausa politica per favorire il dibattito costruttivo in seno alla “Lista per Racalmuto - Sindaco Maniglia”, indispensabile al rilancio del governo della città”.