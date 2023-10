Tutto pronto per la "Festa dell'Amicizia": ecco il programma

Ci saranno anche la giornalista e attivista Suha Taweel e Zahwa Arafat, rispettivamente moglie e figlia di Yasser Arafat,alla

Festa dell'Amicizia che si terrà dal 5 al 7 ottobre a Ribera.

Ad annunciarlo, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'evento, il segretario nazionale della DC Totò Cuffaro.



"La Festa dell’Amicizia rappresenta un momento per parlare anche di pace che, per noi, vuol dire libertà e crediamo fermamente che sia un valore assoluto al quale non vogliamo rinunciare", dichiara il segretario nazionale della DC, Totò Cuffaro.



Tre giorni di dibattiti e tavole rotonde, con qualche momento di svago serale. Ecco il programma.



Giovedì 5 ottobre:



Ore 17 Inaugurazione alla presenza del presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno in piazza Duomo

Inno nazionale a cura della banda The Washington Navel - città di Ribera

Ore 17.30 la sala convegni "Emanuela e Giovanni Ragusa" ospiterà “Giovani tra crisi e opportunità, quali sfide per il futuro?”

Relatori: Gaetano Galvagno (presidente Ars), Roberto Lagalla (sindaco Palermo), Domenico Bonanno (capogruppo DC in Consiglio comunale a Palermo), Felice Pecoraro (primario chirurgia vascolare Policlinico), Maria Elena Oddo (presidente Giovani imprenditori Sicindustria Palermo), Sebastiano Cappuccio (segretario generale Cisl Sicilia). Modera Salvatore Li Castri (vice presidente Ordine giornalisti Sicilia).

Ore 18,30 "Sussidiarietà e decentramento: le autonomie locali al fianco del cittadino”

Relatori: On. Andrea Messina (assessore regionale Enti locali), On. Gianfranco Rotondi (deputato nazionale), On. Marco Falcone (assessore Economia Regione Siciliana), professore Agatino Cariola (docente diritto costituzionale), Renato Grassi (presidente nazionale DC). Modera Michela Giuffrida - presso la sala consiliare Frenna.

Spettacolo serale con Joe Castellano e Silvia Mezzanotte.



Dalle 18: Fiera delle eccellenze siciliane e street food - Corso Umberto I



Venerdì 6 ottobre:



Ore 9,30 "La salute è un bene prezioso", sempre presso la sala convegni "Ragusa".

Relatori: Giovanni Albano (presidente Fondazione Giglio di Cefalù), Alessandro Caltagirone (Commissario straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta), Ennio Ciotta (direttore presidio ospedaliero di Sciacca), Salvatore Requirez (dirigente Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico Assessorato Regione Siciliana); Francesco Ruggeri (Presidente Confindustria Sicilia sezione RSA).



Ore 11,30 “Cambiamento climatico e transizione energetica: L’insostenibile certezza del nesso causale con le emissioni antropiche

di CO2”, presso la sala consiliare "Frenna"

Relatori: On. Francesca Donato (europarlamentare e vice presidente nazionale DC), Prof. Alberto Prestininzi (professore di Geologia università Sapienza - Roma. Autore libro: “Dialoghi sul clima”), Prof. Marcello Conigliaro (Pro-rettore alla ricerca Centro Studi Jean Monnet), Dott. Nino Caleca (giudice CGA Sicilia), Marcello Giavarini (presidente Ecogreen), Raffaele Mazzeo (partner di RSM per i rating di sostenibilità ambientale). Moderatore: Lorenzo Rosso.



Ore 15,30 “Pace, dialogo, disarmo: dall’utopia alla ragion di Stato. Un percorso ad ostacoli" presso la sala del Bambino. Relatori: On. Francesca Donato (europarlamentare e vice presidente nazionale DC), Sen. Dafne Musolino (senatrice), Sergej Patronov (console generale della federazione russa a Palermo), Mons. Tommaso Stenico (teologo e saggista); Ing. Massimo Sapielli (Esperto conversione nucleare). Modera Roberto Sajeva.



Ore 17,00 Migrazione e diritti civili, presso la sala consiliare "Frenna".

Relatori: On. Nuccia Albano (assessore alla famiglia), On. Rita Bernardini (resp. nazionale garante detenuti), Massimo Russo (presidente onorario Innovazione per l’Italia), Davide Faraone (deputato Pd), Decio Terrana, On. Saverio Romano (deputato Noi con l’Italia). Modera Pippo Enea (segretario organizzativo nazionale DC).



Ore 17,30 Intrattenimento musicale a cura dell’associazione Testa quieta in piazza Duomo



Ore 19,00 “Fronteggiare le maxi emergenze in Italia: strategie e interventi”, presso la sala convegni "Ragusa".

Relatori: On. Francesca Donato (europarlamentare e vice presidente nazionale DC), On Serafina Marchetta (deputato Ars), Andrea Bisicchia (Disaster manager), Maurizio Di Piazza (Biologo – comitato scinetifico Cemec), Vincenzo Manzella (dirigente amministrativo Aoup Policlinico Palermo), Gaetano Migliazzo (direttore sanitario San Giovanni di Dio Agrigento), senatore Domenico Scilipoti Isgrò. Modera Enzo Fricano.

Spettacolo serale a cura di "Respinti" e "Noi suoniamo gli anni 90" in piazza Duomo.

Sabato 7 ottobre:

Ore 9,30, sala del Bambino: "Da Falaride ad Empedocle a Pirandello "Facis de necessitate virtutem" - Agrigento, capitale della Cultura 2025".

Relatori: Franco Miccichè (sindaco di Agrigento), Nenè Mangiacavallo (Coordinatore del comitato per la candidatura di Agrigento 2025), On.Luisa Lantieri (deputato Forza Italia), Paolo Borroi (Destination Manager), Francesco La Fauci (aziendalista ed esperto in economia siciliana). Modera Caterina Mendolia (dirigente turismo e beni culturali DC Sicilia)



Ore 11 Attività produttive - consorzi di tutela il ruolo delle indicazioni geografiche per lo sviluppo dei territori, produzione, trasformazione, tutela e promozione

Relatori: On. Ignazio Abbate (deputato DC), On Francesco Lollobrigida (ministro Agricoltura), Felice Assenza (capo dip. Icqrf); Michel Zema (direttore generale CSQA), Mauro Rosati (dirigente gen. Qualivita/Origin Italia); Tindaro Germanelli (segretario Cna alimentare Sicilia), Giampiero Samorì (vice segretario nazionale DC). Modera Salvo Ognibene - presso la sala consiliare Frenna



Ore 11,30 Suha Taweel e Zahwa Arafat in piazza Duomo



Ore 12,30 Agricoltura: “Il partito della terra”. Relatori: On. Luca Sammartino (assessore Agricoltura Regione Siciliana), Sergio Marini (vice segretario nazionale DC), Dario Cartabellotta (dirigente generale assessorato Agricoltura Regione Siciliana), Giovanni

Tomasino (direttore generale Consorzio bonifica Sicilia occidentale), Prof. Claudio Leto (docente Scienze Agrarie università Palermo), Francesco Ferreri (presidente Coldiretti Sicilia) – presso la sala E e G Ragusa



Dalle 9 alle 14: Raduno auto d’epoca a cura dell’associazione Volante storico in piazza Duomo



Ore 16: Torneo dell’amicizia di calcio giovanile



Ore 17: Messa Chiesa Madre



Ore 17,30: Intrattenimento a cura della piccola orchestra Fiati riberese diretta dal maestro Enzo Cusumano



Ore 18,30, piazza Duomo: kermesse finale “La democrazia cristiana”. Relatori: Salvatore Cuffaro (segretario nazionale DC), Lillo Pumilia, Marco Follini, On. Maria Elena Boschi (capogruppo Italia Viva alla Camera), Vito Riggio (amministratore delegato Gesap Palermo) - piazza Duomo.



Ore 19,00 Saluti finali.