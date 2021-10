Amministrative 2021 di Favara, Bongiorno (Iv): "Infurna punti sui giovani per sconfiggere l'inefficienza"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Sulle imminenti amministrative a Favara ci sembra di capire che si profili ormai una forte affermazione di Peppe Infurna. I favaresi questa volta pare che prediligeranno “l’impeto d’assalto”, la capacità di aggredire i problemi e risolverli, la profonda conoscenza della macchina amministrativa. Infurna, per il suo carattere forte, determinato, coraggioso, efficentista, potrebbe rappresentare certamente una grande risorsa per Favara.



Indipendentemente dalle appartenenze politiche, siamo convinti che i tanti nostri giovani amici, seppur candidati in altre liste, faranno una seria riflessione e sceglieranno Peppe Infurna per gli interessi di Favara. Siamo convinti che Infurna sia un candidato civico fortemente radicato sul territorio, un uomo di esperienza, tutto quello di cui Favara ha bisogno. I Favaresi sono un popolo intelligente e maturo, appare palese che la loro scelta l’abbiano già fatta, abbandonando definitivamente i facili populismi che hanno causato, anche in esperienze amministrative di altre città, soltanto confusione e disastri.



Anche a Peppe Infurna lanciamo la nostra sfida, proponga giunte costituite da trentenni di qualità: dare spazio alle nuove generazioni significa far crescere una nuova classe dirigente capace di affrontare le sfide di una città che vuole realmente puntare su giovani, donne e uomini, capaci, competenti, intelligenti, che abbiano la forza e il coraggio di rivoluzionare la città. Forza Peppe sei l’unico che può guidare una nuova generazione di amministratori, perché hai l’esperienza necessaria per combattere inefficienza, burocrazia e immobilismo!