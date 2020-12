Estumulazioni senza regole al cimitero di Favara, Rifondazione comunista: "Il sindaco faccia chiarezza"

"Il sindaco di Favara fornisca risposte chiare, tempestive e convincenti per la degradante situazione del cimitero di piana Traversa. Lo meritano i cittadini, lo merita la memoria dei defunti".

Lo ha detto il segretario provinciale di Rifondazione Comunista, Antonio Palumbo, dopo la diffusione di alcune foto che ritraggono casse zincate e lapidi per terra fra i viali aperti ai visitatori.

"Si tratta di immagini - aggiunge Palumbo - che colpiscono per la loro crudezza e che hanno comprensibilmente indignato i cittadini presenti. Per questo urge una risposta istituzionale che chiarisca i contorni della vicenda, chieda scusa per il dolore arrecato ai familiari e, se necessario, prenda i dovuti provvedimenti".