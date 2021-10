Amministrative 2021 a Favara, Rosalba Cimino al comizio di Giuseppe Conte: "Puntare su istruzione e rilancio"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

«Oggi Giuseppe Conte ci ha dimostrato che lui è la persona giusta per sostenere e rilanciare il Sud e la Sicilia e che si può continuare il progetto politico avviato dal Movimento 5 Stelle». Rosalba Cimino, deputato del Movimento 5 Stelle, presente al comizio tenutosi a Favara dal leader del Movimento Giuseppe Conte a chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco Antonio Palumbo, sostiene gli interventi dell’ex presidente del Consiglio dei Ministri e rafforza l’idea di rilancio del Sud da lui avviato, puntando sulla cultura: «Con Giuseppe Conte puntiamo a due temi fondamentali per il rilancio della nostra terra: l’istruzione e la cultura. Come ha detto Conte noi vogliamo continuare a fare la politica, quella con la “p” minuscola, del lavoro in silenzio. Adesso ci sono miliardi da spendere e non dobbiamo spenderli male, per questo dobbiamo continuare nel nostro progetto politico che abbiamo avviato».

Il leader del Movimento 5 Stelle, accolto da una piazza piena a Favara si è soffermato invece sul momento difficile che sta vivendo il meridione, da cui si vuole uscire: «Abbiamo attraversato un momento di difficoltà – ha detto Conte – e con il nostro governo ci siamo presi delle grandi responsabilità con disciplina e onore. Adesso i cittadini devono operare nel loro interesse, per le loro scelte e non per quelle di altri. A noi potete continuare a guardarci negli occhi, anche in futuro».