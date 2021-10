Ammistrative a Favara, ecco tutte le preferenze di lista e dei consiglieri comunali

Sarà ballottaggio a Favara i prossimi 24 e 25 ottobre tra Antonio Palumbo (7541 voti, 37,34%) e Salvatore Montaperto (6970 voti, 34,51%).Terzo, fuori dalla corsa è rimasto Giuseppe Infurna (5.684 preferenze, 28,15%).

Proprio quest'ultimo stamattina ha rilasciato una dichiarazione alla stampa nella quale non nasconde la propria amarezza per quanto accaduto. "Voglio ringraziare tutti i favaresi per il sostegno ricevuto - dice -. Abbiamo condotto una campagna elettorale cercando di spiegare il nostro progetto; purtroppo non è un mistero che col centro destra diviso, avremmo favorito il candidato Palumbo, al quale vanno le mie congratulazione per il risultato raggiunto. Ringrazio tutti i candidati al consiglio comunale e le liste che mi hanno appoggiato, assieme ai quali analizzeremo meglio le risultanze del voto".

Già le liste, vera "croce e delizia" di queste elezioni, se si considera che i consiglieri in campo erano più di 360 e che in molti hanno lasciato (o favorito) il voto disgiunto, che ha premiato Palumbo. Di seguito trovate tutti i numeri con le singole preferenze, anche se al momento non è possibile tracciare il quadro completo del nuovo Consiglio comunale stante che nessuna coalizione ha raggiunto il 50% dei voti e tutto si deciderà con l'eventuale premio di maggioranza al ballottaggio, con il gioco degli apparentamenti.

Liste a sostegno di Antonio Palumbo

Favara per i Beni Comuni: 1.323 voti di lista. (6,67%)

Angelo Airò Farulla, 160; Carmela Avenia, 40; Claudia Baio, 70; Luciano Ballarò, 7; Gioacchino Capodici, 125; Maria Casà, 41; Concetta Castronovo, 98; Amedeo Cavallaro, 65; Maximilian Centineo, 60; Pasquale Cucchiara, 255; Calogero Di Caro, 36; Giovanni Di Stefano, 99; Francesca Galiano, 47; Lorena Infantino, 157; Salvatore Lombardo, 48; Antonio Lupo, 142; Vanessa Miceli, 65; Michelangelo Palermo, 14; Rosetta Proietto, 5; Guseppe Pullara, 74; Ilenia Rinoldo, 95; Antonella Russello, 88; Gabriele Rosario Sorce, 125; Anna Lisa Agrò, 19.

Pd, Partito Democratico: 1.151 voti di lista. (5,80%)

Antonio Liotta, 229; Simone Di Paola, 0; G. Zambito Marsala, 0; Salvatore Bellavia, 343; Mariagrazia Cacioppo, 72; Maria Crapezza, 1; Roberto Costa, 1; Alberto Crapanzano, 76; Liborio Cuva, 6, Salvatore D'Oro, 4; Mariantonietta Infantino, 4; Lia Minino, 98; I.Morello Baganella, 78; Salvatore Nicotra, 0; Antonino Pirrera, 1; Maria Assunta Pirrera, 0; Angela Salvaggio, 83; Claudio Sannino, 0, M. Veneziano Briccia, 18; Antonio Pecoraro, 70; Lorena Porta e Roberto Baldo, 0; Carmelo Baio, 146; Danila Bennardo, 168.

L'Altra Favara: 601 voti di lista (3,03% - non ha superato lo sbarramento)

Calogero Attardo, 234; Angela Cucchiara, 134; Carmelo Costa, 105; Ilaria Costanza, 42; Pierre Vaccaro, 81; Rosanna Pecoraro, 96; Salvatore Di Betta, 1; Carmelina Pullara, 75; Davide Mendolia, 27; Rosa Maria Amato, 11; Emanuele Imbergamo, 0; Concetta Agliata, 2; Salvatore Alba, 0; Danila Baio, 4; Luigi Principato, 0; Cenci Giuseppina, 3; Antonio Mulè, 0; Elena Aleo, 0; Vincenzo Sottile, 0; Carmen Arnone, 0; Gaspare Agliata, 5; Miriam Russello, 2; Raimondo Sutera Sardo, 0; Elisabetta Giglia, 0.

Liste a sostegno di Salvatore Montaperto

Montaperto per Favara - Sindaco: 1329 voti di lista (6.70%)

Ilenia Cavaleri, 34; Antonio Bruccoleri, 27, Alida Capobianco, 26; Angelo Maria C. Giglia, 6; Maria Castellisi, 0; Salvatore Butticè, 72; Laura Gallo, 23; Giuseppe Milioto, 1; Carmen Virone, 335; Sergio Gabriele Terrasi, 4; Anna Lattuca e Giuseppe Caruana, 0 voti; Jessica Licata, 105; Vito Maglio, 541; Lorena Mancuso, 73; Fabio La Greca, 240; Fabiola Mendola, 4; Salvatore Nica, 51; Samuela Sgarito: 167; Salvatore Parello, 2; Azzurra Traina, 0; Roberto Costanza, 6; Silvana Alaimo, 4, Nicola Simone, 119.

Udc, Unione di centro - Montaperto sindaco: 1377 voti di lista (6,94%)

Anna Bellavia, 1; Roberta Bosco, 179; Isabella Bottone, 131; Rosario Callea, 0; Giuseppe Castronovo, 83; Paolina Contino, 71; Maria Costanza, 61; S.re Crapanzano, 11; Miryam Di naro, 305 voti; Francesca A. Galiano, 51; Nicolina Grego, 5; Mariano Lombardo, 361; Alfonso Mancuso, 10; Gerlando Marrix, 47; Massimo Milazzo, 367; Antonino Montana, 10; Sabrina Moscato, 134; Luca Niesi, 63; Rosalia Proto, 17; Francesca Russello, 0; Alessandro Vella, 34; Gaetano Vetro, 64; Giovanni Vetro, 3; Salvatore Vetro, 125.

Fab...Aria nuova - Montaperto sindaco: 778 voti di lista (3,92% - non ha superato lo sbarramento)

Giuseppe Vassallo Todaro, 312; Alessia Moscato, 253; Paolo Bosco, 31; Chiara Costanza, 113; Antonietta Morreale, 42; Alberto Russello, 82; Mirella Giunta, 23; Serena Tuzzolino, 19; Calogero Montalbano, 3; Maria Pullara, 15; Alfonso Millefiori, 2; Dario Bruccoleri, 21; Rosanna Salvaggio, 4; Lucia Schembri, 0; Maria Pecoraro, 24; Angelo Lombardo, 0; Gerlando Trupia, 132; Monia Patti, 30; Salvatore Chiapparo, 33; Rita Zambito Marsala, 27.

Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia: 1713 voti di lista (8,64%)

Gaetano Airò, 330 voti; Mariagrazia Agnello, 378; Selene Airò Farulla, 53; Calogero Alcamisi, 4; Angelica Curto, 22; Antonio Chianetta, 240; Fabrizio Crapanzano, 352; Calogero Falsone, 1; Francesco Infurna, 122; Francesca Licata, 127; Angela Lo Presti, 29; Serafina Maria, 0; Maria Marotta, 143; Desiree Meli, 0; Daniele Puma, 7; Mariastella Russello, 21; Stefania Signorino Gelo, 11; Rosalia Sgarito, 163; Giovanni Sciortino, 20; Antonietta Stagno, 0; Ritalorena Terranova, 91; Maria Terrasi, 169; Antonio Pio Vullo, 354; Alberto Salvatore Vella, 60.

Vivi Favara Montaperto Sindaco: 1599 voti di lista (8,06%)

Giuseppe Alba, 127; Luigi Alongi, 3; Salvatore Baldacchino, 244; Maria G. Bongiorno, 10; Erika Capillo, 191; Calogero Castronovo, 2; Mariano Cordaro, 9; Calogero Crapanzano, 10; Daniela Criminisi, 141; Diego Cusumano, 178; Giorgia Di Benedetto, 38; Daniela Furnari, 1; Vincenzo Lentini, 0; Nadia Mattina, 223; Marialuisa Novara, 1; Roberta Pirrera, 80; Alessandro Pitruzzella, 380; Antonio Plicato, 156; Rosario Rizzuto, 0; Vanessa Romano, 14; Carmelo Sanfratello, 324; Lorena Trupia, 225; Francesca Urso, 0.

Facciamo Squadra per Favara - Montaperto Sindaco: 1.107 voti di lista (5,58%)

Salvatore Arnone, 14; Sergio Baldacchino, 80; Sergio Caramazza, 271; Alessandro Crapanzno, 15; Carlo Di Paola, 67; Paolo Giancani, 7; Daniela Infurna, 20; Francesca Limblici, 269; Giuseppe Pio Marchese, 38; Angela Montalbano, 83; Onofrio Nipo, 368; Agathadriana Parello, 16; Gero Pullara, 60; Alessia Romeo, 14; Gero Pullara, 60; Alessia Romeo, 14; Finella Sorce, 268; Maddalena Stagno, 5; Leonardo Sutera, 26; Gaetana Vinciguerra, 22; Alessandro Virgone, 10; Salvatore Volpe, 37; Valerio Angelo Alfano, 4; Mariagrazia Casà e Giovanni Vetro, 0; Luigi Simone, 1.

#Diventerà Bellissima - Montaperto Sindaco: 2.069 voti di lista (10,43%)

Elisa Agliata, 23; Marco Bacchi, 583; Linda Bosco, 172; Gaspare Broccia, 1; Giuseppa Capodici, 20; Sonia Castronovo, 155; Amedeo Cavallaro, 13; Angelo Cinquemani, 86; Salvatore Di Caro, 1; Valentina Failla, 39; Salvatore Fanara, 1.163; Martina Grano, 71; Pierpaolo Indelicato, 48; Gaetana Marchese, 68; Miriam Mignemi, 642; Calogero Milazzo, 29; Michele Milioto, 6; Calogero Morreale, 31; Antonio Moscato, 79; Samantha Scibetta, 22; Sabrina Sottile, 36; Francesca Sutera Sardo, 96; Cinzia Taibi, 104; Rosetta Terrasi, 11.

Liste a sostegno di Giuseppe Infurna.

Lega Salvini Sicilia - Lega Sicula Infurna sindaco: 820 voti di lista (4,13 - non ha superato lo sbarramento)

Calogero Alaimo, 3; Crapanzano Vincenzo, 263; Rita Palumbo, 2; Giuseppe Lentini, 6; Antonio Sorce, 2; Giuseppe Licata, 2; Antonio Chianetta, 37; Rosario Fallea, 29; Paolo A.Fagapane, Antonino Milioto, Salvatore Civiltà, Fabio Maria, 0 voti; Igor Natali, 158; D. Mammo Zagarella, 110; Silvia Argento, 9; Valentina Longhitano, 1; Lucia roberta Crapa, 5; Mariangela Vaccaro, 224; Anna Barba, 258; Giuseppina Sorrentino, 20.

Onda e Cambiare passo con Infurna sindaco: 1.270 voti di lista (6,40%)

Rossana Russello, 20; Paolo Bosco, 0; Fiorella Contino, 17; Gerlando Cassaro, 178; Salvatore Baio, 1; Miriam Indelicato, 305 voti; Roberto Geraci, 21; Federica Fiorenza, 283; Nunzia Russi, 103; Lucia Di Gloria, 88; S.re Crapanzano, 4; Antonio Belluzzo, 1; Calogero Mandracchia, 31; Serafino Costanza, 0; Giuseppe Lentini, 758, Antonio Licata, 16; Giovanni Randazzo, 10; Elisa Alba, 24.

Dc - Democrazia Cristiana: 2.035 voti di lista (10,26%)

Antonietta Vita, 323; Gerlando Nobile, 553; Marianna Zambito, 524; Giuseppe Bellavia, 54; Alessandra Pecoraro, 73; Giuseppe Nobile, 419; Cristina Gargano, 224; Gaspare Castronovo, 784; Mariagiovanna Gallà, 160; Giovanni Sciumè, 16; M. Zambito Marsala, 29; Salvatore Mossuto, 13; Stefania Quaranta, 29; G. Zambito Marsala, 7; Gaetana Rotondo, 15; Rosario Cusumano, 2; Angela Lentini, 51; Antonio Vetro, 1; Andonella Santamaria, 5; Alessandro Montalbano, 0; Anna Costanza, 0; Alessandro Bottone, 1; Federica Sciara, 30.

Forza Italia Berlusconi per Infurna: 1.033 voti di lista (5,21%)

Francesca Arcadipane, 120; Dalila Bennardo, 83; Antonio Bruccoleri, 1; Antonella Burgio, 32; Paolo Dalli Cardillo, 464; Massimo Di Nica, 28; Giorgia Di Stefano, 28; Loredana Giglia, 3; Angela Maniglia, 32; Maria Nobile, 31; Laura Pompeo, 119; Miriana Quaranta, 124; Filippo Randazzo, 1; Elisabetta Sanfilippo, 17; Gaetano Sciacca, 184; Giuseppe Sciara, 24; Antonio Sgarito, 0; Giovanni Sicilia, 2; Teresa Terrazzino, 12; Fabrizio Vaccaro, 130; Calogero Morgante, 16.