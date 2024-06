Farmaco antidiabete introvabile e caro, Catanzaro (Pd): "Il governo si faccia carico del costo"

“Il governo regionale applichi la clausola di salvaguardia e si faccia carico della differente quota di prezzo tra medicinale erogato e il prezzo di riferimento Aifa, per evitare che sia il cittadino a dover pagare tale differenza di costo”.

Lo chiede con un'interrogazione al presidente della Regione siciliana e all'assessore alla Salute, il gruppo Pd all'Ars. Il ticket del prodotto farmaceutico per il trattamento del diabete insipido oggi ha un costo di euro 25 per confezione e si registra, per di più, l’indisponibilità del farmaco equivalente.

"Siamo di fronte - commenta il capogruppo Michele Catanzaro - a una evidente situazione di disagio per tantissime famiglie, costrette ad affrontare una gravosa spesa mensile, pari a 75 euro per l’acquisto di tre confezioni destinate a pazienti che assumono il medicinale quotidianamente".