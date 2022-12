Tardino (Lega): "Due stage al parlamento europeo per giovani avvocati agrigentini"

“Sono molto lieta di annunciare la stipula di una convenzione con il consiglio dell’Ordine degli avvocati di Agrigento, che ho avuto il piacere di ospitare in visita istituzionale a Bruxelles. Grazie alla convenzione, due giovani colleghi, praticanti e avvocati, avranno la possibilità di effettuare un tirocinio formativo presso i miei uffici al parlamento europeo, a seguito di una selezione a cura del consiglio dell’Ordine".

Ad annunciarlo è l'europarlamentare della Lega Annalisa Tardino.

"Per me - continua - è molto importante sottolineare la funzione sociale sia dell’avvocatura che della deputazione, ruoli che ricopro con dedizione, che in questo caso contribuiranno a far conoscere meglio e da vicino il lavoro del Parlamento europeo a dei giovani professionisti. Si tratta di un piccolo ma concreto passo avanti per i giovani, che è solo un punto di partenza, e sono orgogliosa che questa opportunità nasca dalla mia provincia di origine. Spesso - prosegue Tardino - ci lamentiamo della lontananza delle istituzioni europee, senza poi agire di conseguenza. Grazie a questa convenzione, invece, due giovani potranno arricchire le competenze acquisite nel corso degli studi e dell’attività professionale, contribuendo alla propria formazione in un organismo cruciale per il dibattito politico e il processo decisionale europeo, quale è il Parlamento europeo. Un’esperienza professionale in ambito internazionale utile anche a far scoprire l’Europa da vicino".