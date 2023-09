Europarlamentari Lega e Id incontrano sindaco Lampedusa: "Questi sono i confini europei che vanno difesi"

Ore 13,39. Nella sala conferenze dell’aeroporto di Lampedusa, gli europarlamentari della Lega e del gruppo Id hanno incontrato il sindaco della città Filippo Mannino, con un focus sull’emergenza immigrazione alla presenza dell’eurodeputata siciliana della Lega Annalisa Tardino, coordinatrice Id in commissione Libe e commissario Lega Sicilia, e degli eurodeputati Gilles Lebreton (RN, Francia) e Bernhard Zimniok (AfD, Germania). Era presente anche Attilio Lucia, vice sindaco leghista di Lampedusa. “La visita a Lampedusa è un momento importante, perché serve a vedere da vicino la realtà con cui l’isola, frontiera italiana ed europea, deve convivere quotidianamente. Lampedusa è una piccola isola che da sola affronta un problema epocale, che si è ulteriormente intensificato negli ultimi mesi. Ringrazio il sindaco per aver portato la propria testimonianza e raccontato quello che la città, la sua amministrazione e i suoi concittadini vivono da circa trent’anni, descrivendo la vocazione all’accoglienza del territorio e della Sicilia, e il grido d’allarme - che condividiamo pienamente - affinché le istituzioni europee possano dare risposte efficaci e in tempi rapidi. Lampedusa, la Sicilia, l’Italia non possono essere lasciate sole: questi sono confini europei, vanno difesi”, ha dichiarato Annalisa Tardino. Nel pomeriggio la visita all’hotspot.

Ore 10. Gli europarlamentari della Lega e del gruppo Identità e Democrazia arriveranno a Lampedusa, per l'appuntamento degli "Study Days", a mezzogiorno. Subito incontreranno le autorità e i rappresentanti delle forze dell'ordine. Per le 14,30 è prevista la visita all'hotspot di contrada Imbriacola che è deserto dopo l'ultimo trasferimento, di 100 minori non accompagnati, di ieri sera.

Saranno presenti gli europarlamentari della Lega Marco Campomenosi (capo delegazione), Annalisa Tardino (europarlamentare siciliana e commissaria Lega Sicilia), Anna Cinzia Bonfrisco, Oscar Danilo Lancini, Elena Lizzi, Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri, Stefania Zambelli, oltre a europarlamentari del gruppo Id appartenenti alle delegazioni di Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Repubblica Ceca.

"Dopo Trieste, gli Study Days del gruppo Identità e Democrazia tornano in Italia, a conferma della centralità del nostro Paese nelle dinamiche europee. L'appuntamento, programmato da tempo e per il quale stiamo lavorando sin dai precedenti incontri di Madrid a giugno, sarà un'opportunità importante per osservare in prima persona la situazione sull'isola di Lampedusa, confine dell'Europa che deve convivere quotidianamente con l'emergenza immigrazione, per incontrare le autorità e approfondire anche temi di grande attualità come lo sviluppo della Sicilia sul fronte dei trasporti e del turismo", aveva già detto il capo delegazione della Lega Marco Campomenosi.