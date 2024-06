Elezioni europee, recapitate tabelle di scrutinio sbagliate: corsa contro il tempo per i controlli e le sostituzioni

È corsa contro il tempo, ma non ci saranno difficoltà né intoppi, visto che le urne sono state aperte da pochissimo e chiuderanno soltanto domani a tarda sera. L'ufficio Elettorale della prefettura di Agrigento ha riscontrato 18 tabelle di scrutinio, in 37 Comuni dell'Agrigentino, sbagliate e sta già provvedendo alla loro sostituzione. Si tratta di 18 tabelle sulle complessive 1.238 tabelle stampate e recapitate.

La prefettura, dopo la segnalazione dell'ufficiale elettorale del Municipio di Aragona, Mimmo Alfano, si è accorta che un numero limitato di tabelle di scrutinio sono state erroneamente impaginate. Quelle segnalate di Aragona sono state 5.

Da quell'esatto momento in poi è partito il tour de force per cercare di stabilire quante e dove siano state recapitate le tabelle di scrutinio impaginate con un errore dalla tipografia. L'ufficio Elettorale della prefettura ha contattato tutti i Comuni per far verificare ai presidenti di seggio le tabelle. E adesso, alla spicciolata, stanno arrivando gli esiti dei controlli. In 37 - su complessivi 43 Comuni chiamati alle urne per le elezioni Europee - sono state recapitate complessivamente 18 tabelle di scrutinio errate, sulle complessive 1.238 stampate. Una inezia e si sta, appunto, già provvedendo alla sostituzione con l'invio di quelle corrette che erano già di scorta. Qualora quelle di scorta non dovessero bastare - ma si tratta di un errore di stampa decisamente limitato - la tipografia stamperà, in tempo record e con largo anticipo rispetto a quando serviranno, le tabelle corrette che saranno utilizzate soltanto domani notte, a chiusura delle urne e all'avvio dello scrutinio per le elezioni Europee. La riscontrata criticità è, dunque, in via di completa risoluzione.

La tipografia a cui la prefettura di Agrigento ha dato incarico di stampare le tabelle di scrutinio, ipotizza che in circolazione - cioè già consegnate ai seggi elettorali - potrebbero esserci non più di una trentina di tabelle di scrutinio errate, un numero limitato quindi. Al momento, ore 17,00, sono 6 i Comuni - sede di seggio elettorale per le elezioni Europee - a non aver comunicato all'ufficio Elettorale della prefettura l'esito del controllo. I primi Municipi che hanno invece dato riscontro, dopo la segnalazione di quello di Aragona, sono stati quelli di Lampedusa, Burgio e Favara dove non sono state riscontrate anomalie, né errori nelle tabelle di scrutinio.

