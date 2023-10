Esternalizzazione parcheggi con strisce blu, il Codacons: "Appalto che penalizza le casse comunali"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

DELIBERA DI GIUNTA N. 191 DEL 29.09.2023, OGGETTO: Progetto per la gestione della sosta a rotazione su strada del centro urbano di Agrigento e della frazione di San Leone, per la riqualificazione dell’area di sosta “Cugno Vela” e per il ripristino funzionale del parcheggio Pluripiano Atenea, ai sensi dall'art. 193 del nuovo Codice dei contratti pubblici n. 36/2023.

SIAMO SICURI CHE I COMPONENTI LA GIUNTA(che ha deliberato) ED I DIRIGENTI CHE HANNO PROPOSTO IL PROGETTO, LO HANNO LETTO E VALUTATO?

Vi diremo noi come stanno le cose, il comune con una gestione approssimativa, inappropriata ed inadeguata, oggi, introita, dai servizi che darebbe in gestione, circa 500.000€ annue, con l’approvazione della esternalizzazione del servizio, non solo cambierebbe, anche il sistema viario e quello commerciale cittadino(solo le strisce blu del centro urbano, da circa 500, passerebbero a 2000), ma incasserebbe per tutti i servizi, 185.127€ annue cioè meno del 40% di quanto introita oggi(con ¼ delle strisce blu in centro città, il resto lo diremo in altra sede).

Approvando la esternalizzazione del sistema così come già deliberato dalla Giunta, significherebbe approvare un atto DANNOSO, PENALIZZANTE ED ANTIECONOMICO per le casse comunali, consegnando di fatto il servizio per 20 anni ad una azienda privata, procurando un danno economico alle casse comunali per milioni di euro.

Questi alcuni dei punti che illustreremo ed approfondiremo nella conferenza stampa di Sabato prossimo 7 Ottobre, alle ore 11,00presso la Nuova sede della Associazione CODACONS ad Agrigento, Via Unità d’Italia, 85(accanto revisioni Nocera)per i quali abbiamo già dato mandato al nostro ufficio legale di presentare esposto all’ANAC ed alla Corte dei Conti

#operazioneverità