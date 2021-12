Esplosione Ravanusa, Savarino: "Dall' Ars ok per contributo da un milione al Comune"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Assemblea Regionale Siciliana: arriva il sì dell’Aula per un milione di euro a Ravanusa. Ieri sera nel corso della seduta dedicata alle variazioni di bilancio, infatti, al fine di fronteggiare l’emergenza seguita alla drammatica esplosione di Ravanusa che ha causato la morte di nove persone, l’ARS ha approvato l’emendamento che autorizza la spesa di 1.000.000 di euro in favore del Comune di Ravanusa.

A margine della seduta giungono le dichiarazioni dell’on. Giusi Savarino, prima firmataria dell’emendamento presentato sulla variazione di bilancio:

“Ringrazio il Governo Musumeci e i colleghi parlamentari per la sensibilità dimostrata nell’aver voluto dare un segnale immediato alla comunità di Ravanusa con un finanziamento da 1 milione introdotto già nel primo strumento normativo utile.

Una somma che non restituirà la vita alle vittime di questa tragedia, ma che costituisce il primo tassello per ricostruire l’anima ferita della mia comunità” conclude l’onorevole.