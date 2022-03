Catanzaro (Pd): "Salva stagione 2022 dei lavoratori Esa, via il 4 aprile"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“La stagione lavorativa 2022 dei lavoratori dell'Ente Sviluppo Agricolo in Sicilia potrà cominciare regolarmente il prossimo 4 Aprile”.

Lo annuncia con soddisfazione il deputato regionale del PD Michele Catanzaro dopo l'esito postivo dell'incontro svolto presso l'Assessorato regionale all’Agricoltura alla presenza dell’Assessore Toni Scilla, del Direttore generale dell'Assessorato Dario Cartabellotta, dei Segretari regionali della Flai CGIL, della Fai Cisl, della Uila Uil, del segretario aziendale della Ugl e di una rappresentanza dei lavoratori a tempo determinato della Meccanizzazione Agricola dell’Ente di Sviluppo Agricolo.

Nel rispetto delle garanzie occupazionali, dopo una serie di sollecitazioni senza riscontro al Presidente della Regione, l'Assessore Scilla ha colto il senso delle legittime richieste delle organizzazioni sindacali e sono state accolte parte delle proposte volte alla salvaguardia dei lavoratori e dei servizi essenziali svolti in tutta l'isola.

“Un atto responsabile – commenta Catanzaro, che nei giorni scorsi insieme al capogruppo Giuseppe Lupo aveva incontrato i lavoratori che protestavano dinanzi la sede del governo regionale, presentato un apposito ordine del giorno e seguito costantemente, al fianco dei lavoratori, tutti i momenti della vertenza – che assicura una piena stagione lavorativa, ma solo una tappa del percorso che deve condurre alla futura stabilizzazione del personale e dell'ente. Non si può infatti trascurare il prezioso lavoro svolto dagli operatori ESA in Sicilia, sia nelle attività a sostegno dell'agricoltura, sia negli interventi di emergenza in occasione di eventi calamitosi, in aiuto degli enti locali che ne fanno richiesta per la sistemazione delle strade rurali”.