Erosione costiera, sopralluogo del governatore Musumeci a Eraclea Minoa

Il presidente della Regione ha voluto vedere personalmente lo stato in cui versa la suggestiva spiaggia agrigentina

Sopralluogo sul quel che resta della spiaggia di Eraclea Minoa del presidente della Regione Nello Musumeci, nella duplice veste anche di commissario contro il dissesto idrogeologico. Il governatore, accompagnato dall'assessore alle Autonomie Locali, Marco Zambuto è stato accolto dal sindaco, dalla presidente del Consiglio comunale e da operatori economici del luogo.

"Stiamo lavorando – ha sottolineato il presidente della Regione – per difendere la nostra costa e mettere in sicurezza questo meraviglioso angolo della Sicilia. L'erosione – ha aggiunto - qui ha divorato circa cento metri di spiaggia, un fenomeno che si ripete in diverse parti dell'Isola. Finalmente – conclude - abbiamo avviato un progetto e i lavori dovrebbero iniziare prossimamente”.

Sul fronte del ripascimento del litorale, fanno sapere dalla Regione, sono già in atto i rilevamenti, anche subacquei, necessari alle ulteriori opere previste dal progetto.