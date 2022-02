Erosione costiera nell’Agrigentino, Savarino: "Un altro impegno mantenuto”

Detto, fatto.

Il lavoro di approfondimento svolto dalla IV Commissione Ambiente e Territorio sulle problematiche connesse all’erosione costiera nell’agrigentino e al rischio idrogeologico ha portato i suoi frutti.

Il #governoMusumeci ha, infatti, confermato la pubblicazione in Gazzetta del bando di gara da 2,7 milioni di euro con cui si porterà a termine l’intervento di protezione del versante di contrada Caos, tra Agrigento e Porto Empedocle, dove avevano preoccupato i crolli di porzione della falesia. In parallelo Anas, per le parti di sua competenza, si occuperà della regimentazione delle acque a tutela della ss 640. Un altro impegno mantenuto, a conferma della concretezza della nostra azione politica che va ben oltre le mere intenzioni.



On. Savarino