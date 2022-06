Emigrazione giovanile, Di Caro (M5S): "Venti borse di studio per gli studenti"

Incentivare i giovani studenti agrigentini ad investire sul proprio futuro restando a lavorare o studiare nella propria terra di origine, è questo l'obbiettivo delle borse di studio “Io resto qui”, promosse dal deputato regionale Giovanni Di Caro e finanziate dal gruppo parlamentare del Movimento Cinque Stelle all'Ars.

“Due anni fa - dichiara il deputato regionale Giovanni Di Caro – con il movimento Una valigia di cartone di don Antonio Garau, con l'associazione Giovani 2017 - 3P e con i ragazzi di Si Resti Arrinesci, ho preso un impegno formale sottoscrivendo un pentacolo di obiettivi che, da deputato, avrei dovuto perseguire per frenare l'esodo dei giovani siciliani. Da quell'impegno – aggiunge il parlamentare favarese – e con la collaborazione dell'organizzazione giovanile Si Resti Arrinesci, nacque il disegno di legge 'Provvedimenti per il contrasto allo spopolamento e il sostegno agli emigrati', che purtroppo giace ancora nei cassetti polverosi della commissione bilancio solo perché il governo regionale, che si appresta finalmente a togliere il disturbo, l'ha avversato in tutti i modi".

Saranno finanziate 20 borse di studio per i maturandi di tre scuole superiori di Favara: l'istituto alberghiero Gaspare Ambrosini, il liceo Martin Luther King e l'istituto di istruzione secondaria superiore Guglielmo Marconi. Ogni borsa avrà un importo di 500 euro.