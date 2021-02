Le emergenze delle isole, l'assessore Marco Zambuto incontra i sindaci

Un coordinamento delle isole minori della Sicilia per avere un confronto diretto e costante con la Regione in modo da poter rappresentare le esigenze delle diverse realtà isolane e per mettere in campo interventi mirati, anche in vista della programmazione 2021/ 2027 e delle azioni del Recovery Fund: è stato il tema del confronto che si è tenuto, in modalita' web, con l'assessore regionale alle Autonomie locali Marco Zambuto al quale sono intervenuti i sindaci Toto' Martello (Lampedusa e Linosa), Francesco Forgione (Favignana), Vincenzo Campo (Pantelleria), Salvatore Militello (Ustica), Marco Giorgianni (Lipari), Giacomo Montecristo (Leni) e Domenico Arabia (Santa Marina Salina).

La prossima settimana ci sarà un nuovo incontro per avviare un programma di azioni ed interventi, e per raccordare il coordinamento delle isole minori con i diversi assessorati e dipartimenti dell'amministrazione regionale.