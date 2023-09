Migranti, l'appello di Catanzaro a Schifani: "Protesti col governo nazionale"

"Lampedusa è nuovamente al collasso. Gli arrivi nell’isola nelle scorse ore hanno toccato numeri record e di fronte all'appello lanciato dal sindaco al governo nazionale per fornire assistenza immediata, è assolutamente necessario aggiungere una forte sollecitazione da parte del governo Schifani".

E' quanto dichiara oggi il capogruppo Pd all'Ars Michele Catanzaro in merito all'emergenza migranti di Lampedusa, dove i continui approdi hanno messo in difficoltà la macchina dell'accoglienza.

Catanzaro aggiunge: "Schifani non può rimanere in silenzio di fronte a questa emergenza che tocca ognuno di noi deve richiamare Roma alle sue responsabilità, dove ricordare al governo nazionale che fine ha fatto il piano di permanenza per i rimpatri “potenziato” per evitare che scoppino nuove emergenze. La Regione siciliana, insieme agli interventi di accoglienza della Protezione civile regionale – aggiunge - ha il dovere morale di stare vicino a chi con immani sforzi sta gestendo l'emergenza. Ma di di fronte al silenzio del governo Meloni ha pure il dovere politico di sollecitare le autorità nazionali ad intervenire con tempestiva sollecitudine, per garantire una più regolare gestione dei flussi di migranti in transito verso l'isola”.