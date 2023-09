Emergenza incendi, Catanzaro: "Schifani ci ha ascoltato e verrà a riferire in aula"

"Lo abbiamo chiesto più volte, finalmente la conferenza dei capigruppo ha accolto la richiesta del Pd e delle opposizioni: il presidente della Regione Renato Schifani nei prossimi giorni sarà a Sala d’Ercole per riferire sulla drammatica emergenza incendi di questa estate, in particolare su cosa non ha funzionato e sugli errori commessi che hanno determinato un disastro finito sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo".

Lo ha detto in aula all’Ars il capogruppo Pd, Michele Catanzaro, dopo la comunicazione del calendario dei lavori stabilito dalla conferenza dei capigruppo che prevede una seduta d’Aula entro il mese di settembre sull’emergenza incendi".