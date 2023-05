Amministrative 2023, a Sant'Angelo Muxaro Caci tenta la sfida contro l'uscente Tirrito

Angelo Tirrito sta correndo, come già anticipato, per il suo secondo mandato elettorale. A sfidarlo è - e anche in questo caso non ci sono stati stravolgimenti rispetto a quanto già si narrava in paese - Alfonso Caci, attuale consigliere comunale di opposizione. Entrambi i candidati a sindaco di Sant'Angelo Muxaro hanno presentato, in vista delle amministrative del 28 e 29 maggio, le liste. "Siamo di nuovo in corsa, quest’anno con una squadra rinnovata che ha voglia di continuare a fare, perché in questi cinque anni tanto è stato fatto ma tanto c’è ancora da fare - ha detto l'uscente Angelo Tirrito - . Trasparenza il nostro cardine ed infatti nella presentazione della lista abbiamo indicato già i quattro nominativi delle persone che dovranno andare a ricoprire la carica di assessore in caso di vittoria della competizione elettorale".

ContinuiAmo insieme per Sant'Angelo Muxaro - Tirrito sindaco: Giuseppe Salvatore Taverna, Luigi Luca Barba, Giusy Alaimo (detta Giusi), Giuseppe Aurelio Leto (detto Peppuccio), Gaetano Milioto, Daria Leto, Giordana Bonanno, Elisabetta Greco (detta Lisa), Veronica Palumbo, Federico Sacco.Gli assessori designati sono: Leto Daria, Paci Marinella, Di Benedetto Gianluca Neil, Milioto Gaetano.

Uniti per un progetto comune - Caci sindaco: Maria Gaetana Caldara, Francesco Catuara, Angelo Franciamore, Enza Lattuca, Giuseppa Sicurello, Sergio Sicurello, Salvatore Soldano, Angela Vaccaro Notte, Giuseppina Vecchio, Francesco Vullo. Gli assessori designati sono: Giuseppina Vecchio e Giuseppa Sicurello.

"Noi ci siamo sempre stati a disposizione del paese al contrario di chi si fa vedere ora e poi spariscono per cinque anni" - ha scritto il candidato sindaco Alfonso Caci - .