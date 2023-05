Amministrative 2023, a Ravanusa sarà sfida a 4 per il dopo D'Angelo

Sono quattro i candidati sindaco a Ravanusa, secondo come per numero di abitanti tra quelli chiamati alle urne il prossimo 28 e 29 maggio, in cui si voterà comunque con il sistema maggioritario (senza ballottaggio).

Si contenderanno la poltrona di primo cittadino che fu di Carmelo D'Angelo Vito Ciotta, Kabiria Loggia, Lillo Massimiliano Musso e Salvatore Pitrola.

Ecco liste e assessori designati:

Insieme per servire Ravanusa Vito Ciotta Sindaco - Maria Flavia Auria, Angela Mariarita Ciotta (detta Angela), Ester D'Angelo, Luisa Iacona, Giuseppina La Greca, Giovanni Lentini, Paolo Emanuele Lo Bello, Antonio Martoriello, Emanuele Miceli, Franca Pagliarello, Angelo Pino Antonio Rago, Ferdinando Sanfilippo (detto Nando), Domenico Savarino (detto Mimmo), Calogero Emanuel Scibetta, Rossella Scibetta, Luigi Savio Sortino. Assessori designati Luigi Savio Sortino ed Emanuela Miceli.

Ravanusa viva, Kabiria Loggia Sindaco - Lisa Alaimo, Vito Boncori, Gaetano Carmina, Angelo Cerasa, Silvia Coniglio, Antonino Gambino (detto Nino), Calogero Greco (detto Lillo), Angelo Alessandro Giuseppe Grifasi, Anna Licata Caruso, Filippo Lombardo (detto Gianfilippo), Rosario Miceli (detto Sasà), Maria Stella Montana, Antonino Nobile detto Tonino, Michela Rago detta Ina, Liliana Sagona, Marisabel Sciandrone. Gli assessori designati: Carmina Gaetano, Sciabbarrasi Eugenio, Antonino Gambino.

Forza del Popolo Lillo Massimiliano Musso Sindaco - Caterina Vinciguerra, Calogero Sciandrone, Gaetano Bellanca, Salvatore Romano, Agostino D'Anna, Anna Miraglia, Carmela Maria Puccio, Diego Puma, Gaspare Frumento, Carmelo Terranova, Salvatore Ferrara, Serafina Lentini, Iride Lauricella, Davide Giordano, Marianna Cascina, Crocy Lauria. Assessori designati: Agostino D'Anna e Salvatore Ferrara.

Ravanusa Aperta Salvatore Pitrola Sindaco - Angelo Aronica, Calogero Avarello, Sebastiano Avarello, Alessandra Calafato, Rocco Carlisi, Vittorio Cavalcanti, Giuseppina Maria Coniglio, Giovanni Di Caroo, Angelo D’Angelo, Falletta Carmela Maria, Carmelo Giarrana, Gabriele Giarrana, Alessandro Gabriele, Iemmolo Salvatore, Messana Jessica, Rago Maria Teresa, Vasapolli Concettina. Gli Assessori designati sono Michele di Pasquali ed Ezio Lauricella.