L'elezione del sindaco di Racalmuto Lillo Bongiorno, dopo la grande festa in piazza ... i fuochi d'artificio

I festeggiamenti sono andati avanti, a Racalmuto, fino a notte. Dopo gli applausi e i cori da stadio in onore del neo eletto sindaco Calogero Bongiorno, all'improvviso - e per molti in maniera inattesa - è stato il momento (durato a lungo) dei fuochi d'artificio. Alle spalle della chiesa Madre è stato un tripudio di colori e botti. Qualcuno, piazza Umberto I, assistendo allo spettacolo, ha ironizzato: "E chi è festa di Munti!". I fuochi d'artificio, quelli belli e che durano al lungo, accompagnano infatti, tradizionalmente, i festeggiamenti di luglio in onore di Maria Santissima del Monte.