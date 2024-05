"Quando il partito chiama, non mi tiro mai indietro": presentata la candidatura di La Rocca Ruvolo

Presentata - fra una folla delle grandi occasioni - candidatura, alle Europee dell'8 e 9 giugno, di Margherita La Rocca Ruvolo, deputata regionale, sindaco di Montevago e coordinatrice provinciale di Forza Italia. Al dibattito, moderato dall’avvocato Nino Gaziano, sono intervenuti tra gli altri anche il presidente della Regione, Renato Schifani, in ritardo a seguito di un contrattempo legato a un banale incidente stradale.

Intervenuto anche il coordinatore regionale di Forza Italia, Marcello Caruso; il vice coordinatore regionale, onorevole Riccardo Gallo; l’assessore regionale ai Servizi di pubblica utilità, onorevole Roberto Di Mauro; il senatore Nuccio Cusumano, l’onorevole Enzo Fontana e la stessa Margherita La Rocca Ruvolo, che ha sottolineato: “Quando il partito chiama, io sono sempre pronta. Non ho mai cercato posizioni di vantaggio personale. L’esperienza di sindaco mi ha insegnato la politica intesa come servizio, del non tirarsi mai indietro. E anche in questa tornata elettorale non mi tiro indietro, ben consapevole che ormai anche i territori locali, periferici, sono legati alle politiche europee”.

Margherita La Rocca Ruvolo ha poi apprezzato il ruolo di complementarietà con il collega Riccardo Gallo e ha spiegato: “Il nostro è un ottimo rapporto, umano e politico. Io da una parte della provincia, e lui dall’altra, sostenuti dalle comunità, che riconoscono il nostro impegno quotidiano a raccogliere le istanze dei cittadini e a rendere delle risposte”. Ed il presidente Schifani ha ribadito: “Non ho dubbi sul fatto che Forza Italia farà un risultato a due cifre alle europee, e mi auguro si possa realizzare anche qualche sorpresa nei numeri di seggi. La lista è competitiva, con due assessori che su mia chiamata a dare una mano hanno accettato di correre. Abbiamo chiamato a competere anche due deputate regionali di livello, come Bernadette Grasso e Margherita La Rocca Ruvolo, e siamo onorati di ospitare pure Caterina Chinnici. La nostra è un’ottima lista e mi aspetto un bel risultato, anche perché siamo in un momento in cui Forza Italia è particolarmente attrattiva”.

Il segretario regionale, Marcello Caruso, ha rilanciato: “Riscontriamo davvero tanto affetto ed entusiasmo verso la proposta politica e amministrativa di Forza Italia. Crescono consenso e condivisione verso il nostro progetto di costruire una solida casa dei moderati, liberali ed europeisti nel solco del Partito popolare europeo”.