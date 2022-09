Ida Carmina (M5S) alla Camera dei deputati: "Pronta a battermi con onestà, trasparenza e coraggio per la mia terra"

"Ce l?abbiamo fatta, insieme! É ormai ufficiale la notizia delle elezioni politiche ed io rappresenterò con orgoglio la mia terra alla Camera dei deputati. Questa campagna elettorale è stata colma di affetto. Ogni giorno tutti voi, con una parola, una pacca sulla spalla, con un sorriso pieno di speranza, avete alimentato la fiamma della voglia di riscatto che questo popolo merita e che arde, sono sicura, dentro i cuori di tutti noi. E di questo ve ne sono immensamente grata. Grazie ai cittadini delle province di Agrigento, Trapani e Caltanissetta che mi hanno accolto, decidendo di credere in me. Grazie in particolare al mio Paese, Porto Empedocle, che con il 50,6%, ha dimostrato di credere nei valori che ho sempre messo al primo posto in ogni azione e mi conferma quella fiducia che non ho mai sentito così forte. Grazie davvero!". Lo ha scritto l'ex sindaco di Porto Empedocle, neo deputato del Movimento Cinque Stelle, Ida Carmina.

"Inoltre, non posso non ringraziare gli attivisti del gruppo del Movimento 5 Stelle di Porto Empedocle che mi è stato vicino e si è organizzato affinché riuscissimo ad affrontare questa campagna elettorale al meglio - ha aggiunto Carmina che ha ringraziato tutti suoi familiari - . Adesso comincia il lavoro e io sono pronta a battermi, come ho sempre fatto, con onestà, con trasparenza e con coraggio, mettendo a disposizione le mie competenze, i miei studi e le conoscenze che ho acquisito tramite la mia esperienza da sindaco per ció che la mia terra merita, affinché i comuni possano lavorare più serenamente e i cittadini riappropriarsi del proprio futuro!"