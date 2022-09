Chiuso il capitolo delle elezioni si pensa alla composizione della Giunta regionale: si fanno i nomi di Cascio, Savarino e La Rocca Ruvolo

Con 6.223 preferenze è risultato essere il primo dei non eletti. Se Gianfranco Micciché opterà per il Senato, dove dovrebbe andare a ricoprire anche il ruolo di capogruppo, Francesco Cascio siederà in Sala d'Ercole. Ma, in queste ore, il suo nominativo viene, e anche in maniera forte, accostato all'assessorato alla Sanità. Cascio è un medico, è attualmente il responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa, ed è stato grandemente impegnato a causa della pandemia Covid. E' stato già altre due volte assessore regionale.

L'assessorato alla Sanità farebbe però "gola" a tutti i partiti della coalizione. Salvini aveva chiesto, durante la campagna elettorale, un leghista per quel ruolo. Lo stesso aveva fatto Ignazio La Russa per Fratelli d'Italia. E Lombardo aveva rilanciato, per quell'assessorato, il nome di Massimo Russo.

In Forza Italia, fra gli aspiranti ai posti di assessore, c'è anche Margherita La Rocca Ruvolo, attuale sindaco di Montevago. Fra l'altro, adesso, c'è la norma che impone al presidente della Regione di mettere 4 donne in Giunta. Forte di ben 7 mila voti, potrebbe entrare in Giunta Giusy Savarino che potrebbe però anche vincere la "corsa" per la presidenza dell'Ars, ruolo rivendicato da Fratelli d'Italia. In pole position c'è però Alessandro Aricò che è palermitano, come Schifani, e questo potrebbe anche spingere il partito a riequilibrare geograficamente i ruoli. E' certo comunque che Fratelli d'Italia chiederà 4 assessorati e la presidenza dell'Ars.