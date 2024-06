Top e flop alle Europee: Lupo si prende la rivincita e Orlando spera, batosta per Renzi e Calenda

Dalla rivincita del democratico Giuseppe Lupo alla batosta di Renzi e Calenda, passando dall'ex sindaco Leoluca Orlando, che spera di agguantare un seggio a Bruxelles con Alleanza Verdi Sinistra (Avs). Ecco i top e i flop delle elezioni europee in Sicilia, in base ai dati definitivi usciti dalle urne.

Lupo - consigliere comunale di Palermo, nonché ex capogruppo del Pd all'Ars - è il secondo classificato in lista dietro a Elly Schlein che, come annunciato, rinuncerà al seggio. Il che significa elezione sicura al parlamento europeo, forte delle quasi 50 mila preferenze ottenute fra Sicilia e Sardegna.

Una vera e propria rivincita per Lupo dopo le vicissitudini delle scorse regionali, quando il partito e l'allora candidato alla presidenza Caterina Chinnici (oggi in Forza Italia) non lo hanno candidato perché figurava nella lista degli "impresentabili". Tuttavia in uno dei processi nati dalle irregolarità nella gestione dei beni confiscati, quando a presiedere le Misure di prevenzione era l'ex giudice Silvana Saguto, il politico - imputato per corruzione - è stato assolto con formula piena "perché il fatto non sussiste". E ora, dopo due anni da consigliere comunale, è tornato alla ribalta con un exploit che lo vede prevalere sull'uscente Pietro Bartolo, Antonio Nicita (il candidato di Barbagallo e Provenzano), la sarda Angela Quaquero e la giornalista Rai Lidia Tilotta.

L'ottima performance di Avs, riuscito nell'impresa di superare lo sbarramento del 4%, potrebbe significare un seggio anche per Leoluca Orlando. L'ex primo cittadino ha totalizzato 18.540 voti, la maggioranza dei quali a Palermo e provincia, risultato il terzo dietro Ilaria Salis e Mimmo Lucano. La lista di Bonelli e Fratoianni potrebbe ottenere un seggio con i resti. Per essere eletto, però, il Professore dovrà attendere le decisioni del partito e quelle di Salis e Lucano, che potrebbero optare per il seggio in altre circoscrizioni.

"Grazie a quanti elettrici ed elettori, volontari, esponenti e candidati hanno contribuito allo straordinario risultato di Alleanza Verdi Sinistra", ha detto Orlando, sottolineando che sono stati "più che raddoppiati in campo nazionale e quasi triplicati nelle Isole i consensi alla Alleanza, che porterà in Parlamento europeo, con rigorosa coerenza, i temi della pace, dei diritti, della giustizia ambientale e della giustizia sociale. La rappresentanza della Alleanza verrà definita ufficialmente nelle prossime ore, indicando quanti rappresenteranno questo progetto di libertà, coerenza e futuro".

Il M5S, che in Sicilia fa molto meglio rispetto al dato nazionale (oltre il 16% rispetto a una media che scende sotto il 10% in Italia), dovrebbe garantire un seggio a Giuseppe Antoci. L'ex presidente del Parco dei Nebrodi, personaggio controverso dell'antimafia, ha superato quota 64 mila preferenze). Niente da fare per Caterina Chinnici, soltanto terza nella lista Forza Italia-Noi Moderati, dove le prime due posizioni sono appannaggio degli assessori regionali Edy Tamajo e Marco Falcone. A bocca asciutta anche altre due icone dell'antimafia: Sonia Alfano (Azione) e Piera Aiello (Libertà).

L'asse Palermo-Catania consente a Giuseppe Milazzo e Ruggero Razza di prevalere su Massimilianno Giammusso: nella lista di Fratelli d'Italia, dove Giorgia Meloni è nettamente prima con 242.196 preferenze, Milazzo (65.222 voti) e Razza (61.521) sono riusciti a farsi eleggere mettendo all'angolo il sindaco di Gravina, Giammusso (43.228 voti), "sponsorizzato" dal coordinatore regionale Salvo Pogliese.

Quasi 70 mila preferenze per Cateno De Luca, ma la sua lista Libertà non ha superato lo sbarramento a livello nazionale. Né Stati Uniti d’Europa né Azione raggiungono il 4%. Anche in Sicilia il dato è ben al di sotto delle attese. Matteo Renzi ammette la sconfitta e punta il dito contro il grande "rivale" Carlo Calenda: "Ha rotto il Terzo Polo". Nella circoscrizione Isole, la lista Stati Uniti d’Europa (2,15%) e quella di Azione (1,47%) vengono superate anche da Pace Terra Dignità del giornalista Michele Santoro (2,23%).

Non proprio esaltante il risultato dell'Udc, partito che si è federato con la Lega. Ester Bonafede, candidata tra le fila del Carroccio, resta nelle retrovie (penultima) con 7.987 voti. Fra i leghisti il seggio dovrebbe scattare a Raffaele Stancanelli (per lui oltre 44 mila preferenze). L'ex sindaco di Catania, in queste elezioni è stato sostenuto Luca Sammartino, che ha vinto la sfida interna con Annalisa Tardino, già coordinatrice regionale della Lega, che non è stata riconfermata al Parlamento europeo.