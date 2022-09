Cambio in "corsa" alla Camera dei Deputati: fuori Tardino, dentro Giovanna Iacono (Pd)

In queste lunghe, lunghissime elezioni politiche, si consuma un nuovo (e probabilmente anche provvisorio) colpo di scena.

In seguito alle rimostranze formali fatte su base nazionale da alcuni esponenti politici, infatti, il sistema "Eligendo", che conteggia i voti e calcola automaticamente la distribuzione dei seggi, ha modificato l'elenco degli eletti alla Camera per il collegio Sicilia 1 P02, eliminando Annalisa Tardino (Lega) in favore di un seggio al Partito Democratico che è al momento occupato dal vicesegretario nazionale Giuseppe Provenzano. Lo scranno, tuttavia, conteggi alla mano dovrebbe toccare all'agrigentina Giovanna Iacono, dato che Provenzano - in forza dell'attuale normativa - sarà costretto a scegliere uno scranno a Palermo dove il Pd ha preso meno voti percentualmente.

Se vi saranno altri aggiornamenti, non è chiaro, così come non è affatto chiaro il funzionamento di questa strana, stranissima, legge elettorale.