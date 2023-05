Amministrative 2023, il quorum elegge il primo sindaco: riconfermato Francesco Cacciatore

Se le operazioni di voto si concluderanno solo alle 15 in tutti i 14 Comuni chiamati alle urne, c'è un sindaco che già può mettersi al lavoro.

L'uscente primo cittadino di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore, è stato infatti riconfermato alla guida della propria città. Questo perché era anche l'unico candidato in lizza e l'obiettivo era solo di raggiungere il quorum dei votanti necessario in questi casi.

In realtà Cacciatore già festeggiava ieri sera, quando i dati di affluenza cristallizzavano una percentuale del 50.79% dei votanti che si erano recati alle urne. Quanto basta per superare lo scoglio necessario, anche se il dato segnava ieri sera un calo di circa il 15% rispetto alle precedenti amministrative. Tutto è però cambiato alle 15 di oggi, quando la percentuale è salita fino al 72%, superando anche il risultato del 2018.



“Avere una lista unica non era semplice - ha commentato Cacciatore -. Avevamo un avversario invisibile. Vedere questa affluenza è una grande soddisfazione. Non è stato piacevole per me correre contro un avversario invisibile: c’è molta disaffezione per la politica e questa tornata rischiava di tramutarsi in un mero referendum pro o contro il sindaco e la sua squadra”.

(aggiornato alle ore 15.20)