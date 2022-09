Cambiano nuovo deputato dell'M5S, ma Di Caro (tradito dalla "sua" Favara) è sotto di 22 voti e manca l'esito di due sezioni

"C'è un distacco di circa 550 voti". "Sono diventati poco più di un centinaio, ma mancano Canicattì, Camastra, Burgio, Siculiana, Montevago e forse qualche altro paese". "Di Caro è indietro di appena 70 voti". "La differenza di preferenze si sta ancora assottigliando". Dalle 21 circa di lunedì fino ad ieri sera - per interminabili 24 ore - è stato, fra Favara e Licata, passando inevitabilmente per il capoluogo e non soltanto, un autentico turbinio di incredulità, incertezza e di emozioni contrastanti. Perchè, ad un certo punto, c'è stata una sorta di testa a testa fra i candidati del Movimento Cinque Stelle: l'uscente deputato Giovanni Di Caro e l'ex sindaco di Licata, Angelo Cambiano.

Ieri sera, poco prima delle ore 22, l'ennesimo dato: Di Caro ha 3.610 preferenze, Cambiano ne ha 3.632. Il deputato di Favara "è fuori per appena 22 voti". Risultato definitivo? Assolutamente no! Mancano, infatti, ancora all'appello i dati delle sezioni di Agrigento dove l'esito dello scrutinio elettorale non è ancora arrivato. Si tratta della "47" del Villaggio Peruzzo e della "52" del Villaggio Mosè.

Proprio sulla base di queste sezioni, secondo i ben informati, emergerebbe il dato che mette quasi in pareggio i due candidati M5S all'Ars. Il turbinio di emozioni, forse più per Di Caro che non per Cambiano a questo punto, non è dunque ancora finito. Mentre l'ex sindaco di Licata viene dato per eletto quale nuovo componente di Sala d'Ercole, elettori, supporter e simpatizzanti di Giovanni Di Caro sono - restano inevitabilmente - ancora in attesa. C'è da capire infatti, con l'esito delle due sezioni elettorali agrigentine mancanti, se - e come, in termini numerici, - ci sarà pareggio. E non è nemmeno escluso che proprio Di Caro, a questo punto, specie quando avrà contezza dei dati definitivi, non scelga di fare ricorso e chiedere un riconteggio delle schede. Anche perché - per stessa ammissione della Regione - vi sono stati "dati incompleti ed errati trasmessi dai Comuni" (il riferimento era relativo non soltanto ad Agrigento ndr.). Per Agrigento e provincia, l'aggiornamento del portale del dipartimento delle Autonomie locali è rimasto infatti bloccato ai risultati degli scrutini di 504 su 510 sezioni.

L'uscente Giovanni Di Caro non rilascia, al momento, dichiarazioni. Nella "bufera" di queste due ultime giornate, per il deputato - sempre pronto ad accogliere, ad ascoltare ed aiutare tutti - c'è un boccone amaro, anzi amarissimo, da ingoiare: è stato tradito dalla "sua" Favara. La città dell'agnello pasquale - con appena 1.252 preferenze - gli ha voltato le spalle. E lo ha fatto - ma anche questo fa parte dei "giochi" della politica - senza Di Caro lo meritasse perché, fino ad ora, sono stati i fatti a parlare. E il suo impegno, tradottosi appunto in concreta attività parlamentare, è facilmente conoscibile e riscontrabile sui portali della stessa Regione. Favara - scegliendo altri candidati all'Ars, e non soltanto locali, - ha, inoltre, platealmente tradito quel suo "figlio" che ne ha anche difeso, a spada tratta, l'immagine.