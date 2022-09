Collegi plurinominali alla Camera e al Senato, è ancora suspence per l'elezione dei candidati agrigentini

Resta la “suspance” per l’elezione dei candidati nei collegi plurinominali alla Camera e al Senato. Infatti, nonostante siano iniziate le operazioni di spoglio per Regionali in quasi tutti i seggi dell’Isola, ad oggi mancano all’appello ben 4 sezioni in provincia di Agrigento per definire il quadro tra Naro, Agrigento e Realmonte.

Numeri rilevantissimi, perché basta letteralmente uno “zerovirgola” per cambiare tutto nel complicato gioco delle attribuzioni dei seggi.

Sono invece praticamente fatti i giochi per gli uninominali (perché al netto del completamento delle operazioni di voto i numeri sono chiari), con un solo agrigentino al momento eletto, cioè Lillo Pisano.

In Sicilia, il centrodestra ha comunque vinto la sfida nei collegi uninominali portando a casa 14 seggi tra Camera e Senato. Due vanno al Movimento Cinque Stelle e due a Cateno De Luca.

Con FdI ottengono il seggio al Senato il presidente della Regione Siciliana uscente Nello Musumeci (Catania), Salvatore Sallemi (Siracusa) e Raoul Russo (Marsala). Per Forza Italia si viene rieletta senatrice Stefania Craxi (Gela). A Palermo, Dolores Bevilacqua conquista il seggio per il M5S, mentre a Messina Dafne Musolino diventa senatrice con De Luca.

Per quanto riguarda la Camera, diventato deputati per il M5S Davide Aiello (collegio Sicilia 1), che supera la forzista Gabriella Giammanco, e Francesco Gallo con Cateno De Luca (Sicilia 2). Per il centrodestra, nel collegio Sicilia 1, vengono eletti Carolina Varchi (FdI); l'ex ministro Saverio Romano (Noi con l'Italia); Marta Fascina , compagna di Silvio Berlusconi, e Michela Brambilla con Forza Italia. Eletto appunto, con Fratelli d'Italia (dal quale si è dimesso), anche l'agrigentino Calogero Pisano che nei giorni scorsi è stato sospeso dal partito perché inneggiava su Facebook a Hitler e Mussolini. Nel collegio Sicilia 2, ottengono il seggio alla Camera l'uscente capogruppo all'Ars di Forza Italia Tommaso Calderone; Salvatore Ciancitto (FdI); per la Lega il segretario regionale Nino Minardo e Valeria Sudano. Eletto, a Siracusa, anche l'ex sindaco di Avola Luca Cannata, sostenuto dal centrodestra, che batte l'ex ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina.