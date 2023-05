Castrofilippo, sarà corsa a tre: Dainotto e Baio sfidano l'uscente Badalamenti

Sarà sfida a tre a Castrofilippo. Nel piccolo centro dell'Agrigentino infatti sono ben 2 (inusuale per un comune in cui si vota con il sistema maggioritario, cioè senza ballottaggio e dove in genere i candidati sono solo due) gli sfidanti dell'uscente Franco Badalamenti. Si tratta di Totò Gioacchino Baio, sostenuto da "Castrofilippo Bene Comune" e Ilenia Dainotto, sostenuta da "Primavera Castrofilippese". A sostegno del sindaco uscente c'è "Noi per il Futuro".

Ecco le liste:

Noi per il Futuro di Castrofilippo Badalamenti Sindaco: Lucia Agozzino, Pietro Argento, Calogero Astuto, Michelangelo Bartolotta, Pietro Chiarelli, Gioacchino Failla, Elisabeth Inzalaco. Liliana La Magra, Carmela Mattina, Carmelo Molluzzo. Assessori designati: Gianfranco Lo Bue e Salvatore Brucculeri

Castrofilippo Bene Comune Baio Sindaco: Antonio Sedita, Mariarita Fanara, Alberto Sferrazza, Virginia Brucculeri, Francesco Lo Brutto, Anna Comparato, Salvatore Graci, Mariagrazia Agliata, Pasquale Palumbo, Caroline Marino. Assessori designati: Tatiana Pletto e Francesco Cinquemani.

Primavera Castrofilippese Ilenia Dainotto Sindaco: Giuseppe Agrò, Angelo Asaro, Carmela detta Loredana Cimino, Pietro Graci, Giuseppe Lo Brutto, Monica Mulè, Sophia detta Sofia Scicolone, Maurizia Scimè. Federico Taibi, Salvatore Taibi. Assessori designati: Vito Castiglione e Gioachino detto Salvatore Baio.

“Ho deciso di tornare a candidarmi a sindaco di Castrofilippo perché tanto è stato fatto ma vi è ancora tanto lavoro da fare per la crescita economica, culturale e sociale del nostro paese - dice Franco Badalamenti -. Al mio fianco scendono uomini e donne che hanno veramente a cuore il futuro di Castrofilippo, che vogliono spendersi in prima persona lontane dalle logiche della vecchia politica. Un progetto politico completamente nuovo- conclude Badalamenti- per continuare il lavoro iniziato cinque anni addietro che ha portato finanziamenti e novità positive per il comune che mi onoro di servire. Sono stati i castrofilippesi a chiedermi di ricandidarmi ed a questo loro appello non potevo certamente rispondere di no".