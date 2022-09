Regionali e spoglio a rilento, ecco perché: schede elettorali imbucate in urne sbagliate e omissioni nei verbali di due sezioni

Tre schede elettorali sarebbero state imbucate nell'urna sbagliata. Anziché essere messe nella "cassetta" di Camera e Senato sono state infilate nell'urna dell'Ars. Tutte e tre sono state sigillate e inviate alla Corte d'appello.Non saranno verosimilmente ritenute invalide, ma dopo le opportune verifiche dovranno essere conteggiate. Non è stato questo però a rallentare lo scrutinio elettorale della provincia di Agrigento. Alle ore 18, sul portale della Regione, per la città dei Templi e provincia, risultano scrutinate 504 sezioni sulle complessive 510.

A parlare, ma non soltanto per Agrigento e provincia, di "errori da parte dei Comuni" è stata la stessa Regione. Alla sezione 47 del Villaggio Peruzzo e 52 del Villaggio Mosè vi sarebbero stati delle omissioni di alcuni dati nelle verbalizzazioni. E', di fatto, adesso, necessario ricostruire tutto. Le omissioni - stando a quanto è trapelato da palazzo dei Giganti - riguarderebbero una non corrispondenza fra i dati dei candidati alla presidenza della Regione e le liste. C'è, dunque, un problema di conteggio: non c'è piena corrispondenza di voto.

Le omissioni sarebbero state corrette non appena i verbali sono stati controllati, e depositati, al Municipio di Agrigento. Ma erano stati già inviati alla commissione elettorale del tribunale. E quindi adesso sono stati proprio i funzionari del Comune ad essere stati chiamati per portare i verbali che serviranno a ricostruire e ad integrare.

Le due sezioni mancanti allo scrutinio elettorale - ma mancano anche 4 sezioni di Burgio - avranno bisogno, appare inevitabile, di tempo per essere conteggiate a modo, ricostruendo e integrando i dati mancanti. Sarà quindi, verosimilmente, necessario aspettare qualche giorno prima di capire quali e quante preferenze sono state espresse, dagli elettori, alle sezioni del Villaggio Mosè e del Villaggio Peruzzo. Non si potranno, pertanto, definire, non nelle prossime ore, gli esiti per alcuni candidati all'Ars.