Amministrative a Canicattì, Fratelli d'Italia sostiene la candidatura di Cesare Sciabarrà

Anche Fratelli d'Italia sosterrà la candidatura a sindaco del giornalista Cesare Sciabarrà.

Il Consiglio direttivo del partito a livello locale, attraverso una nota, dice di avere "preso atto che ad oggi l’unico progetto politico davvero alternativo... che si inquadra senza dubbio nell’area politica del centrodestra di cui saremp responsabilmente e coerentemente rappresentanti è quello di Sciabarrà".

Fratelli d’Italia annuncia che sarà parte attiva del progetto "ponendo delle basi programmatiche indispensabili che si vadano ad aggiungere al già corposo programma elettorale del nostro candidato sindaco e delle liste che lo sosterranno attenzionando particolarmente punti per noi ritenuti fondamentali come la sicurezza, la trasparenza amministrativa, l’ordine pubblico, la grande attenzione per i giovani e lo sport, per la cultura e il lavoro, per i disabili, gli anziani e i meno abbienti, il rilancio forte dei comparti economici e produttivi della città nonché delle soluzioni reali e realizzabili per migliorare la qualità di vita dei canicattinesi ,senza trascurare tanti altri argomenti che saranno meglio divulgati e approfonditi durante la nostra campagna elettorale".