Elezioni amministrative, domani è la volta del ballottaggio: Sciacca e Villafranca chiamati al voto

Si torna al voto domattina a Sciacca e Villafranca Sicula per un ballottaggio certamente "storico", anche se per motivi diversi.

Nella città delle Terme a scontrarsi saranno Ignazio Messina (Messina Sindaco, Insieme per Sciacca, Lista Onda, Sciacca Terme rinasce, Lista Ventiventidue) e Fabio Termine (Mizzica, Fabio Termine sindaco - Movimento Cinque Stelle - Next, Lista Ferdinandea, Pd), con uno "spareggio" che è arrivato dopo alcune ore in cui era data per certa - o quasi - la vittoria al primo turno di Messina. Fuori dai giochi il terzo candidato, Matteo Mangiacavallo, che dopo non aver superato il turno si è sostanzialmente defilato.

Parimenti clamoroso è quanto avvenuto a Villafranca Sicula, dove gli elettori si sono divisi a metà tra Domenico Balsamo (Villafranca bene comune – Balsamo sindaco e Gaetano Bruccoleri (Svegliamo Villafranca) portando il piccolo centro a dover tornare alle urne per un voto "aggiuntivo" come non era mai accaduto.

In entrambi i comuni si voterà dalle 7 alle 23. Lo spoglio avverrà lunedì mattina. Si vota tracciando un segno sulla casella del candidato sindaco prescelto.