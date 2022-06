Amministrative a Sciacca, Termine incalza: "I numeri dicono che sarà ballottaggio"

Resta un giallo l'esito elettorale a Sciacca. Questa mattina, sul sito della Regione siciliana, si indicava con chiarezza (per quanto, ribadiamo, i dati non siano definitivi ma ovviamente ufficiali) che Ignazio Messina avesse superato di poco il 40% necessario per aggiudicarsi la vittoria al primo turno.

Una notizia che però non è stata accolta con comprensibile giubilo dal diretto interessato. E questo perché persino l'ex sindaco, oggi, non ha la certezza che quel fatidico 40% sia stato effettivamente raggiunto.

Così, nel silenzio imbarazzato della politica e delle istituzioni coinvolte, suona detonante la dichiarazione rilasciata via canali social da Fabio Termine, il secondo classificato alle consultazioni elettorali, che parla chiaramente di ballottaggio.

"I dati - scrive - ci dicono con certezza che la Città ha scelto di mandare al ballottaggio noi e il candidato Ignazio Messina. Ne approfittiamo per ringraziare già adesso gli elettori per la fiducia dimostrataci e ci prepariamo per la nuova sfida. Già nelle prossime ore torneremo infatti ad incontrare i saccensi in tutti i quartieri, per una campagna elettorale che prosegue".

A determinare questa convinzione nel candidato, pare il parere di alcuni legali a cui si è rivolto che avrebbero avuto modo di fare un riscontro matematico sui voti, accertando che Messina si è fermato a "solo" il 39,93%.